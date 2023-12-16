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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти: Мне жаль, что я покинул «Наполи»

16 Декабря 2023 • 14:14 Комментировать
Наполи
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Кальяри
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Через 4 ч. 4 мин.

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти рассказал, как он относится к Неаполю.

Напомним, 64-летний специалист возглавлял «Наполи» с 2021 по 2023 год. По итогам минувшего сезона неаполитанский клуб впервые в XXI веке стал чемпионом Италии, но Спаллетти пришлось оставить свой пост из-за конфликта с президентом команды.

«Связь между мной и неаполитанским народом очень тесная. Теперь, когда я получил звание почетного гражданина Неаполя, могу сказать, что Неаполь — это мой дом. Ни один простой смертный не заслуживает того, что мне здесь дали. Моя благодарность будет бесконечной», — цитирует Спаллетти журналист Альфредо Педулла на своем сайте.

Спаллетти признался, что сожалеет об уходе из «Наполи» и о том, что ему пришлось покинуть этот город.

На данный момент главным тренером «Наполи» является Вальтер Маццарри. После 15 туров действующий чемпион Италии занимает шестое место в Серии А.

Спаллетти стал почётным гражданином Неаполя

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Евро-Футбол.Ру,
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