«Ювентус» нацелен на трансфер полузащитника «Атлетико»

Туринский «Ювентус» намерен заполучить игрока в середину поля. «Старая синьора» намерена оформить трансфер новичка в январе.

Как стало известно, главный тренер команды Массимилиано Аллегри заинтересован в кандидатуре аргентинского полузащитника Родриго де Пауля, выступающего за мадридский «Атлетико». Еще одним кандидатом является хавбек сборной Украины и «Шахтёра» Георгий Судаков.

Потенциальный трансфер де Пауля оценивается в 40 миллионов евро, а Судакова – в 25 миллионов.

В текущем сезоне Серии А «Ювентус» претендует на скудетто. Туринцы занимают второе место в таблице.