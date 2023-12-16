«Милан» может купить двух центральных защитников в январе

«Милан» в январское трансферное окно может раскошелиться сразу на двух центральных защитников. По информации от журналиста Николо Скиры, такая возможность всерьёз обсуждается в руководстве.

Напомним, из-за кадровых проблем «Милан» был настроен купить в январе как минимум одного центрального защитника, но ситуация может вынудить руководство купить на эту позицию дополнительного футболиста.

Ранее «россонери» были связаны с защитником «Челси» Трево Чалобой. Также команда Стефано Пиоли проявляла интерес к футболисту «Арсенала» Якубу Кивиору, который уже летал в Милан на переговоры.