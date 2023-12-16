В «Интере» ответили, купят ли нового форварда

Пьеро Аузилио, спортивный директор миланского «Интера», высказался о возможном подписании нового нападающего в период январского трансферного окна.

«Мы довольны атакующей линией команды, у нас есть четыре игрока в нападении. Также в команде есть Мхитарян, который способен сыграть в атаке, если это будет нужно. Так что мы не нуждаемся в усилении этой позиции», - передает слова спортивного директора Inter Xtra.

По итогам 15 туров миланский гранд набрал 38 баллов и лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии. В ближайшем поединке «нерадзурри» померяются силами с римским «Лацио».