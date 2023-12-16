Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

В «Интере» озвучили решение по Мхитаряну и Мартинесу

16 Декабря 2023 • 09:22 Комментировать

Футбольный функционер Пьеро Аузилио, занимающий пост спортивного директора миланского «Интера», высказался относительно нового контракта нападающего Лаутаро Мартинеса и полузащитника Генриха Мхитаряна.

«В настоящий момент это вопрос времени, а не желания. Клуб хочет продлить трудовое соглашение с ними. Игроки, в свою очередь, намерены и дальше выступать за «Интер», - передает слова Аузилио Inter Xtra.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии «Интер» занимает первое место после 15 проведенных матчей. В рамках 16-го тура подопечные Симоне Индзаги на выезде встретятся с римским «Лацио».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Генрих Мхитарян Пьеро Аузилио Лаутаро Мартинес ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
16.12.23 в 17:00
Лечче Лечче
Фрозиноне Фрозиноне
1.95 3.50 3.95
Видео
16.12.23 в 20:00
Наполи Наполи
Кальяри Кальяри
1.34 5.40 8.40
Видео
16.12.23 в 22:45
Торино Торино
Эмполи Эмполи
1.70 3.75 5.20
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 16 Декабря
09:40 · Италия. Серия А
В «Интере» ответили, купят ли нового форварда
09:22 · Италия. Серия А
В «Интере» озвучили решение по Мхитаряну и Мартинесу
08:45 · Италия. Серия А
«Ювентус» начал переговоры с украинским футболистом
02:38 · Италия. Серия А
Томори: «Менталитет Ибрагимовича отлично подходит «Милану»
01:39 · Италия. Серия А
Аллегри – о ничьей с «Дженоа»: «Я доволен игрой и результатом»
00:39 · Италия. Серия А
«Ювентус» остался без первого места, потеряв очки в матче с «Дженоа» 1
00:30 · Италия. Серия А
​Моуринью пожаловался на фейковые новости
15 Декабря
23:56 · Италия. Серия А
Павар близок к возвращению на поле
22:36 · Италия. Серия А
Аузилио: «Цель «Интера» – скудетто, мы не собираемся это скрывать»
22:23 · Италия. Серия А
Аузилио: «Интер» подпишет замену Куадрадо в январе» 1
22:15 · Италия. Серия А
«Дженоа» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
22:14 · Италия. Серия А
Стало известно, почему Рабио не попал в заявку «Ювентуса» на матч против «Дженоа»
22:01 · Италия. Серия А
​«Ювентус» озвучил состав на игру против «Дженоа»
21:53 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Интера» подтвердил интерес клуба к защитнику «Лилля»
21:44 · Италия. Серия А
Это’О убеждает игрока «Интера» выступать за сборную Камеруна
Все новости
Рекомендуем