В «Интере» озвучили решение по Мхитаряну и Мартинесу

Футбольный функционер Пьеро Аузилио, занимающий пост спортивного директора миланского «Интера», высказался относительно нового контракта нападающего Лаутаро Мартинеса и полузащитника Генриха Мхитаряна.

«В настоящий момент это вопрос времени, а не желания. Клуб хочет продлить трудовое соглашение с ними. Игроки, в свою очередь, намерены и дальше выступать за «Интер», - передает слова Аузилио Inter Xtra.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии «Интер» занимает первое место после 15 проведенных матчей. В рамках 16-го тура подопечные Симоне Индзаги на выезде встретятся с римским «Лацио».