«Ювентус» начал переговоры с украинским футболистом

Полузащитник национальной сборной Украины и «Шахтёра» Георгий Судаков по-прежнему находится в трансферном листе туринского «Ювентуса», об этом сообщает инсайдер Ромео Агрести.

По данным источника, «старая синьора» начала работу по подписанию этого футболиста. Представители итальянского гранда вступили в переговоры с агентами Судакова и обсуждают потенциальную сделку в январе. Сумма трансфера оценивается в 25 миллионов евро.

В сезоне-2023/2024 Георгий поучаствовал в 17 поединках за «Шахтёр». Полузащитник записал на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.