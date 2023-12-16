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Томори: «Менталитет Ибрагимовича отлично подходит «Милану»

16 Декабря 2023 • 02:38 Комментировать
Милан
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Монца
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17.12 14:30

Центральный защитник «Милана» Фикайо Томори высказался о возвращении в клуб Златана Ибрагимовича.

Бывший шведский нападающий, напомним, стал советником руководства «россонери».

«Златан – прирождённый победитель, он хочет побеждать всегда. Это проявлялось и на поле, когда он был игроком, и во время его травмы. Я ожидаю, что это проявится и теперь. Менталитет Ибрагимовича очень подходит «Милану» по духу. Я рад, что он снова будет с нами», – заявил в интервью Sport Mediaset английский футболист.

Златан Ибрагимович завершил игровую карьеру по окончании прошлого сезона. В октябре экс-форварду исполнилось 42 года.

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Милан Златан Ибрагимович Фикайо Томори ещё теги
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