Томори: «Менталитет Ибрагимовича отлично подходит «Милану»

Центральный защитник «Милана» Фикайо Томори высказался о возвращении в клуб Златана Ибрагимовича.

Бывший шведский нападающий, напомним, стал советником руководства «россонери».

«Златан – прирождённый победитель, он хочет побеждать всегда. Это проявлялось и на поле, когда он был игроком, и во время его травмы. Я ожидаю, что это проявится и теперь. Менталитет Ибрагимовича очень подходит «Милану» по духу. Я рад, что он снова будет с нами», – заявил в интервью Sport Mediaset английский футболист.

Златан Ибрагимович завершил игровую карьеру по окончании прошлого сезона. В октябре экс-форварду исполнилось 42 года.