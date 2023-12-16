Аллегри – о ничьей с «Дженоа»: «Я доволен игрой и результатом»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал исход матча Серии А против «Дженоа» (1:1).

Туринцы вышли вперёд на 28-й минуте усилиями Федерико Кьезы, реализовавшего пенальти. В начале второго тайма соперники сравняли счёт – отличился Альберт Гудмундссон.

«Обыграть «Дженоа» – непростая задача. Я доволен нашей игрой и результатом. Команда хорошо показала себя, но я сказал ребятам, что нам нужно быть более эффективными – особенно в тех ситуациях, когда требуется «убить» игру. Нам необходимо действовать хладнокровнее и конкретнее. Но мы добыли важное очко, я предпочитаю сохранять позитивный настрой», – заявил в послематчевом интервью DAZN Аллегри.