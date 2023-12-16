«Ювентус» остался без первого места, потеряв очки в матче с «Дженоа»

В стартовом матче 16-го тура Серии А «Ювентус» мог вернуться на первое место по итогам борьбы с «Дженоа». «Старая синьора» была гораздо активнее в первом тайме, в итоге Федерико Кьеза заработал пенальти и метко пробил под левую штангу - 0:1. В начале второго тайма генуэзцы комбинировали в штрафной, и Альберт Гудмундссон в падении здорово направил мяч в левый угол ворот. «Ювентус» был острее и после перерыва, вот только реально опасных моментов так и не было.
Ничья 1:1 оставляет туринцев в очке от лидирующего «Интера». Соперник - 14-й.
Протокол игры
|28'Кьеза Федерико (0:1)
|(1:1) Гудмундссон Альберт48'
Мартинес Хосеп•Дрэгушин Раду•Бани Маттиа•Де Винтер Кони•Сабелли Стефано84' (Фольякко Алессандро (84') •Френдруп Мортен•Бадель Милан• 74'Малиновский Руслан• 90'Васкес Хоан46' (Экубан Калеб (46') •Мессиас Жуниор90' (Хапс Ридгесиано (90') •Гудмундссон Альберт
Щесны Войцех•Гатти Федерико•Бремер Глейсон•Данило Луис• 61'Камбьясо Андреа88' (Йылдыз Кенан (88') •Маккенни Уэстон• 70'Локателли Мануэль•Миретти Фабио74' (Айлинг Самуэль (74') •Костич Филип68' (Милик Аркадиуш (68') • 71'Влахович Душан68' (Веа Тимоти (68') •Кьеза Федерико
15 декабря. Стадион "Луиджи Феррарис".
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