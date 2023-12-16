«Ювентус» остался без первого места, потеряв очки в матче с «Дженоа»

В стартовом матче 16-го тура Серии А «Ювентус» мог вернуться на первое место по итогам борьбы с «Дженоа». «Старая синьора» была гораздо активнее в первом тайме, в итоге Федерико Кьеза заработал пенальти и метко пробил под левую штангу - 0:1. В начале второго тайма генуэзцы комбинировали в штрафной, и Альберт Гудмундссон в падении здорово направил мяч в левый угол ворот. «Ювентус» был острее и после перерыва, вот только реально опасных моментов так и не было.

Ничья 1:1 оставляет туринцев в очке от лидирующего «Интера». Соперник - 14-й.