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​Моуринью пожаловался на фейковые новости

16 Декабря 2023 • 00:30 Комментировать

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью пожаловался на неправдивые новости. Ранее сообщалось, что португалец составил символическую сборную из футболистов, с которыми он работал.

«Фейковые новости – Жозе Моуринью выбирает свою символическую сборную… Я никогда этого не делал. Я всегда отказывался. Это фейк. Я никогда этого не делал и не делаю. У меня было так много топ-игроков, но самое главное – то, что эти игроки мне дали. Они давали всё: качество, силы, кровь и душу – все они входят в мою символическую сборную. Каждый. Вот почему я всегда отказываюсь выбрать 11.

Я люблю своих футболистов и уважаю своих футболистов», - написал Моуринью в социальных сетях.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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