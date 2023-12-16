​Моуринью пожаловался на фейковые новости

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью пожаловался на неправдивые новости. Ранее сообщалось, что португалец составил символическую сборную из футболистов, с которыми он работал.

«Фейковые новости – Жозе Моуринью выбирает свою символическую сборную… Я никогда этого не делал. Я всегда отказывался. Это фейк. Я никогда этого не делал и не делаю. У меня было так много топ-игроков, но самое главное – то, что эти игроки мне дали. Они давали всё: качество, силы, кровь и душу – все они входят в мою символическую сборную. Каждый. Вот почему я всегда отказываюсь выбрать 11.

Я люблю своих футболистов и уважаю своих футболистов», - написал Моуринью в социальных сетях.