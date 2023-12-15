Стало известно, почему Рабио не попал в заявку «Ювентуса» на матч против «Дженоа»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио пропустит сегодняшний поединок Серии А.

Французский футболист, обычно выходящий в стартовом составе «бьянконери», сегодня отсутствует даже на скамейке запасных. Согласно сообщениям журналиста Джованни Альбанезе, хавбек страдает сразу из-за двух травм: помимо повреждения стопы, полученного ранее, игрок также травмировал ребро. Рабио пытался играть на тренировке через боль, однако сегодня было принято решение не рисковать его здоровьем.

Встреча «Дженоа» – «Ювентус» стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за событиями матча можно на сайте LiveResult.