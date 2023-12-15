​«Ювентус» озвучил состав на игру против «Дженоа»

В пятницу вечером «Ювентус» будет проводить гостевой матч итальянской Серии А против «Дженоа». Рулевой туринской команды Массимилиано Аллегри решил включить в стартовый состав таких игроков:

Щесны, Бремер, Гатти, Данило, Камбьясо, Костич, Локателли, Миретти, Маккенни, Кьеза, Влахович.

Матч чемпионата Италии между «Дженоа» и «Ювентусом» стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на LiveResult.

На текущий момент «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.