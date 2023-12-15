Куадрадо могут прооперировать, восстановление колумбийца затянулось

35-летний полузащитник «Интера» Хуан Куадрадо может быть прооперирован, пишет Sky Italia. Всё из-за травмы ахилла, которую колумбиец получил ещё два месяца назад – в октябре. Повреждение, по информации источника, оказалось намного серьёзнее, чем казалось на первый взгляд.

Не исключено, что из-за возможной операции мы не увидим опытного игрока на поле ещё несколько месяцев. В текущем сезоне Хуан, напомним, сыграл в девяти официальных матчах за «нерадзурри», в которых отличился двумя голевыми передачами. Перешёл в «Интер» бывший игрок «Ювентуса» минувшим летом, подписав годичный контракт.