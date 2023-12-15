Полузащитник Эдоардо Бове продлил контракт с «Ромой». Как сообщает пресс-служба «волков», 21-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца сезона 2027/2028.

Бове является воспитанником «Ромы». За первую команду римлян полузащитник провёл 66 матчей, в которых записал на свой счёт четыре гола и два результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Рома» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч Серии А команда Жозе Моуринью проведёт 17 декабря – против «Болоньи» на поле соперника.