Капелло: «Пиоли проявил интеллект в матче с «Ньюкаслом»

Несмотря на то, что победа над «Ньюкаслом» не помогла «Милану» сохранить свое место в Лиге чемпионов и теперь команда сыграет в Лиге Европы, в Италии оценили по достоинству попытку «россонери», находившихся в очень сложном положении после поражения от дортмундской «Боруссии» в предыдущем туре.

Одним из похваливших Стефано Пиоли стал бывший наставник «Милана» Фабио Капелло:

- В последнем групповом матче он проявил интеллект. Он не стал с самого начала использовать персональную опеку игроков соперника, а предложил зонную защиту, дождался, когда англичане устанут и воспользовался этим, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.