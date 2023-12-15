Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Капелло: «Пиоли проявил интеллект в матче с «Ньюкаслом»

15 Декабря 2023 • 13:53 Комментировать

Несмотря на то, что победа над «Ньюкаслом» не помогла «Милану» сохранить свое место в Лиге чемпионов и теперь команда сыграет в Лиге Европы, в Италии оценили по достоинству попытку «россонери», находившихся в очень сложном положении после поражения от дортмундской «Боруссии» в предыдущем туре.

Одним из похваливших Стефано Пиоли стал бывший наставник «Милана» Фабио Капелло:

- В последнем групповом матче он проявил интеллект. Он не стал с самого начала использовать персональную опеку игроков соперника, а предложил зонную защиту, дождался, когда англичане устанут и воспользовался этим, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Фабио Капелло Стефано Пиоли ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
15.12.23 в 22:45
Дженоа Дженоа
Ювентус Ювентус
3.75 3.35 2.07
Видео
16.12.23 в 17:00
Лечче Лечче
Фрозиноне Фрозиноне
1.95 3.50 3.95
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 15 Декабря
13:53 · Италия. Серия А
Капелло: «Пиоли проявил интеллект в матче с «Ньюкаслом»
12:32 · Россия. Премьер-лига
Судаков конкурент Сперцяна за переход в «Ювентус» слухи
12:19 · Италия. Серия А
Моуринью получил наказание в Италии
11:18 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов рассмотреть предложения по Душану Влаховичу слухи
10:40 · Италия. Серия А
«Ювентус» и «Интер» поборются за аргентинского защитника
10:36 · Италия. Серия А
Алексею Миранчуку не гарантируют игровую практику в «Аталанте» слухи
10:10 · Италия. Серия А
Гасперини назвал Миранчука одним из самых неэгоистичных игроков «Аталанты»
09:41 · Италия. Серия А
Роналду, Дрогба и другие: Моуринью назвал 11 лучших игроков в своей карьере
09:34 · Италия. Серия А
Божович: «Миранчуку лучше оставаться в Европе»
09:16 · Италия. Серия А
Рахимов считает, что Миранчуку трудно выиграть конкуренцию в «Аталанте»
14 Декабря
23:37 · Россия. Премьер-лига
Миранчук оформил ассист в Лиге Европы
21:08 · Италия. Серия А
​Эвра впечатлён прогрессом «Ювентуса»
20:57 · Италия. Серия А
​Жиру: «Горжусь командой»
20:55 · Англия. Премьер-лига
Моуринью: «Роме» не так легко подписать игроков как «Манчестер Сити» 2
20:16 · Италия. Серия А
​Зеедорф: «Златан умён»
Все новости
Рекомендуем