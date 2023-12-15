Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью получил наказание в Италии

15 Декабря 2023 • 12:19 Комментировать

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью был оштрафован на 20 тысяч евро за критические высказывания в адрес судьи Маттео Марченаро и нападающего «Сассуоло» Доменико Берарди. Об этом рапортует Sky Sport.

Португальский тренер сказал, что рефери не хватает эмоциональной стабильности, чтобы работать на матче между «Ромой» и «Сассуоло». Также «Особенный» заявил, что Берарди нужно уважать оппонентов. Он обвинил соперника в том, что тот любит провоцировать во время игры.

После 15 туров чемпионата Италии римская команда с 25 очками занимает четвертое место в таблице.

Роналду, Дрогба и другие: Моуринью назвал 11 лучших игроков в своей карьере

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
15.12.23 в 22:45
Дженоа Дженоа
Ювентус Ювентус
3.75 3.35 2.07
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 15 Декабря
12:19 · Италия. Серия А
Моуринью получил наказание в Италии
11:18 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов рассмотреть предложения по Душану Влаховичу слухи
10:40 · Италия. Серия А
«Ювентус» и «Интер» поборются за аргентинского защитника
10:36 · Италия. Серия А
Алексею Миранчуку не гарантируют игровую практику в «Аталанте» слухи
10:10 · Италия. Серия А
Гасперини назвал Миранчука одним из самых неэгоистичных игроков «Аталанты»
09:41 · Италия. Серия А
Роналду, Дрогба и другие: Моуринью назвал 11 лучших игроков в своей карьере
09:34 · Италия. Серия А
Божович: «Миранчуку лучше оставаться в Европе»
09:16 · Италия. Серия А
Рахимов считает, что Миранчуку трудно выиграть конкуренцию в «Аталанте»
14 Декабря
23:37 · Россия. Премьер-лига
Миранчук оформил ассист в Лиге Европы
21:08 · Италия. Серия А
​Эвра впечатлён прогрессом «Ювентуса»
20:57 · Италия. Серия А
​Жиру: «Горжусь командой»
20:55 · Англия. Премьер-лига
Моуринью: «Роме» не так легко подписать игроков как «Манчестер Сити» 2
20:16 · Италия. Серия А
​Зеедорф: «Златан умён»
18:05 · Италия. Серия А
​Кьеллини: «Сейчас лучший итальянский футболист - Доннарумма»
18:01 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Черышев: «Я давно не общался с сыном»
Все новости
Рекомендуем