Моуринью получил наказание в Италии

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью был оштрафован на 20 тысяч евро за критические высказывания в адрес судьи Маттео Марченаро и нападающего «Сассуоло» Доменико Берарди. Об этом рапортует Sky Sport.

Португальский тренер сказал, что рефери не хватает эмоциональной стабильности, чтобы работать на матче между «Ромой» и «Сассуоло». Также «Особенный» заявил, что Берарди нужно уважать оппонентов. Он обвинил соперника в том, что тот любит провоцировать во время игры.

После 15 туров чемпионата Италии римская команда с 25 очками занимает четвертое место в таблице.

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