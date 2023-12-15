«Ювентус» готов расстаться с 23-летним нападающим Душаном Влаховичем, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

По данным источника, туринский клуб готов рассмотреть только большое предложение по форварду, как и прошлым летом.

Контракт сербского футболиста с итальянской командой рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Влахович принял участие в 13 играх в чемпионате Италии, в которых смог отметиться пятью забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.

Ранее он выступал за «Фиорентину» и «Партизан».