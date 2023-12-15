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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» и «Интер» поборются за аргентинского защитника

15 Декабря 2023 • 10:40 Комментировать

Аргентинский защитник Хуан Фойт, права на которого принадлежат «Вильярреалу», может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

По сведениям источника, в услугах южноамериканца заинтересованы два топ-клуба Серии А. Речь идет о туринском «Ювентусе» и миланском «Интере». Рыночная стоимость 25-летнего латераля оценивается в 25 миллионов евро. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Фойт провел 12 поединков, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

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