Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не доволен своим игровым временем в команде из Бергамо.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией, у футболиста был разговор с представителями клуба, где обсуждался этот вопрос, но россиянину по итогу не гарантировали игровую практику.

Контракт 28-летнего футболиста с «Аталантой» рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Миранчук принял участие в десяти играх во всех турнирах, в основном выходя на замену, в которых смог отметиться двумя результативными передачами партнёрам по команде.