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Гасперини назвал Миранчука одним из самых неэгоистичных игроков «Аталанты»

15 Декабря 2023 • 10:10 Комментировать
Аталанта
...
Салернитана
18.12 22:45

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением об игре российского полузащитника Алексея Миранчука в последних матчах.

Наставник назвал Миранчука одним из наиболее неэгоистичных игроков команды. По мнению Гасперини, когда россиянин в хорошей форме, он имеет важную роль в командной игре.

«Из всех наших атакующих игроков Миранчук и Муриэль менее эгоистичны. Это качественные игроки, которые постоянно ищут друг друга на поле», — приводит слова Гасперини пресс-служба «Аталанты».

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Аталанту» 10 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Цвета команды из Бергамо российский футболист защищает с осени 2020 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини Алексей Миранчук ещё теги
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