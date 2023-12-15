Гасперини назвал Миранчука одним из самых неэгоистичных игроков «Аталанты»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением об игре российского полузащитника Алексея Миранчука в последних матчах.

Наставник назвал Миранчука одним из наиболее неэгоистичных игроков команды. По мнению Гасперини, когда россиянин в хорошей форме, он имеет важную роль в командной игре.

«Из всех наших атакующих игроков Миранчук и Муриэль менее эгоистичны. Это качественные игроки, которые постоянно ищут друг друга на поле», — приводит слова Гасперини пресс-служба «Аталанты».

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Аталанту» 10 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Цвета команды из Бергамо российский футболист защищает с осени 2020 года.