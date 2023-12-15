Роналду, Дрогба и другие: Моуринью назвал 11 лучших игроков в своей карьере

Звездный португальский тренер Жозе Моуринью составил символическую сборную из футболистов, с которыми ему довелось поработать в своей карьере.

Голкипер: Петр Чех.

Защитники: Хавьер Дзанетти, Джон Терри, Рикарду Карвалью, Вильям Галлас.

Полузащитники: Клод Макелеле, Фрэнк Лэмпард, Месут Озил, Эден Азар.

Форварды: Криштиану Роналду, Дидье Дрогба.

В настоящий момент Моуринью работает в чемпионате Италии. Португальский специалист занимает пост главного тренера столичной «Ромы». Срок действующего трудового соглашения между Жозе и римлянами рассчитан до конца июня 2024 года.