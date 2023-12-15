Божович: «Миранчуку лучше оставаться в Европе»

Бывший главный тренер «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович высказался о возможном уходе полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты».

Напомним, в текущем сезоне 28-летний Миранчук получает мало игрового времени в итальянском клубе. По мнению Божовича, несмотря на трудности, у российского футболиста ещё будет возможность закрепиться в Европе.

«Алексей уже три-четыре года выступает в Европе. У него точно будет шанс закрепиться в одном из европейских клубов. Ему лучше оставаться там. Алексей мог бы заиграть в чемпионатах Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов», — цитирует Божовича Metaratings.

В нынешнем сезоне Миранчук провёл за «Аталанту» 10 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.