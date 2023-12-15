Рахимов считает, что Миранчуку трудно выиграть конкуренцию в «Аталанте»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о положении полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

По мнению специалиста, россиянину непросто выиграть конкуренцию за место в стартовом составе команды из Бергамо.

«Миранчук прекрасно понимает, что время идёт. Он не первый год в команде, уходил в аренду. Пока он не является твёрдым игроком основы, но надо понимать, что в итальянских командах конкуренция очень высокая», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Аталанту» 10 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.