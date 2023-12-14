​Эвра впечатлён прогрессом «Ювентуса»

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Патрис Эвра восхищается прогрессом, который, на его взгляд, демонстрирует туринский клуб на протяжении нынешнего сезона. Он воздал должное работе Массимилиано Аллегри у руля клуба, от которого ждали в нынешнем сезоне не так и многого, особенно после истории с Погба.

- Иногда мне хочется назвать это чудом. Аллегри проделал безупречную работу, я вижу сбитую, солидную, агрессивную и боевитую команду. В августе речь шла о попадании в зону Лиги чемпионов, сейчас же «Ювентус» смотрится реальным претендентом на чемпионский титул, - цитирует слова Эвра fcinter1908.it.