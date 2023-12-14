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Чемпионат Италии. Серия А

​Эвра впечатлён прогрессом «Ювентуса»

14 Декабря 2023 • 21:08 Комментировать

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Патрис Эвра восхищается прогрессом, который, на его взгляд, демонстрирует туринский клуб на протяжении нынешнего сезона. Он воздал должное работе Массимилиано Аллегри у руля клуба, от которого ждали в нынешнем сезоне не так и многого, особенно после истории с Погба.

- Иногда мне хочется назвать это чудом. Аллегри проделал безупречную работу, я вижу сбитую, солидную, агрессивную и боевитую команду. В августе речь шла о попадании в зону Лиги чемпионов, сейчас же «Ювентус» смотрится реальным претендентом на чемпионский титул, - цитирует слова Эвра fcinter1908.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Патрис Эвра
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