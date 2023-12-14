​Жиру: «Горжусь командой»

Итальянский «Милан» достойно выступил в последнем туре группового раунда Лиги чемпионов, команда обыграла в гостевом матче «Порту», а Оливье Жиру, хоть и не забил, отметился голевой передачей в пользу Кристиана Пулишича, автора первого гола итальянского клуба. После игры Жиру заявил, что гордится командой и готов продолжать свою борьбу в Лиге Европы:

- Я горжусь этой командой. Теперь двигаемся вперед, - цитирует слова Жиру pianetamilan.it.

Напомним, что «Милан» ни разу в своей истории не побеждал в Кубке УЕФА либо Лиге Европы. Жиру выступает в составе итальянского клуба с 2021 года.