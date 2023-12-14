​Зеедорф: «Златан умён»

Бывший футболист «Милана» Кларенс Зеедорф, успевший в свое время поиграть со Златаном Ибрагимовичем, высоко ценит того в свете новой должности Златана в «Милане». Зеедорф уверен, что у шведского экс-нападающего все получится.

- Златан умен, он старается найти свое новое место. Вы спрашиваете, если он убедителен в моих глазах, но я не могу ответить - пусть лучше руководство «Милана» ответит. Я желаю ему всего самого наилучшего в новой роли, - цитирует слова Зеедорфа pianetamilan.it.

В своем следующем матче «Милан» сыграет с «Монцей» в рамках итальянского чемпионата Серии А.