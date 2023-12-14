​Кьеллини: «Сейчас лучший итальянский футболист - Доннарумма»

Завершивший свою карьеру бывший игрок туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини решил поддержать голкипера Джанлуиджи Доннарумму, которого обильно критикуют за его нестабильные выступления в парижском «ПСЖ». Кьеллини считает большой проблемой выступления в таком клубе, так как на игроков там оказывается излишнее давление.

- Доннарумма сегодня - главный итальянский игрок. Единственный, у которого есть потенциал стать суперигроком. Но ему нелегко в Париже, очевидно, - цитирует слова Кьеллини итальянское новостное агентство ITASportPress.

Доннарумма выступает за свой нынешний клуб с 2021 года.