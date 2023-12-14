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Чемпионат Италии. Серия А

​Кьеллини: «Сейчас лучший итальянский футболист - Доннарумма»

14 Декабря 2023 • 18:05 Комментировать

Завершивший свою карьеру бывший игрок туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини решил поддержать голкипера Джанлуиджи Доннарумму, которого обильно критикуют за его нестабильные выступления в парижском «ПСЖ». Кьеллини считает большой проблемой выступления в таком клубе, так как на игроков там оказывается излишнее давление.

- Доннарумма сегодня - главный итальянский игрок. Единственный, у которого есть потенциал стать суперигроком. Но ему нелегко в Париже, очевидно, - цитирует слова Кьеллини итальянское новостное агентство ITASportPress.

Доннарумма выступает за свой нынешний клуб с 2021 года.


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ПСЖ Джорджо Кьеллини Джанлуиджи Доннарумма ещё теги
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