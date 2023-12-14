​Аллегри: «Счёт 1:0 – мой идеальный? Нет, идеальный был бы счёт 3:0»

«Ювентус» в этом сезоне нередко побеждает с разницей в один гол. Главный тренер команды Массимилиано Аллегри дал комментарий на этот счёт.

«Счёт 1:0 – мой идеальный? Нет, идеальный был бы счёт 3:0, чтобы мы меньше переживали, но и 1:0 тоже нормально.

В гостях у «Дженоа» у нас всегда были проблемы, помню как-то мы уже после 20 минут проигрывали со счётом 0:3. Нужно соответствовать их темпу и проявить свои лучшие качества», - сказал Аллегри на пресс-конференции.

На текущий момент «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице Серии А. От лидирующего «Интера» команда Аллегри отстаёт на два зачётных балла.