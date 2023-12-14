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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри: «Счёт 1:0 – мой идеальный? Нет, идеальный был бы счёт 3:0»

14 Декабря 2023 • 17:41 Комментировать
Дженоа
...
Ювентус
1 5.10 X 3.35 2 1.80
15.12 22:45

«Ювентус» в этом сезоне нередко побеждает с разницей в один гол. Главный тренер команды Массимилиано Аллегри дал комментарий на этот счёт.

«Счёт 1:0 – мой идеальный? Нет, идеальный был бы счёт 3:0, чтобы мы меньше переживали, но и 1:0 тоже нормально.

В гостях у «Дженоа» у нас всегда были проблемы, помню как-то мы уже после 20 минут проигрывали со счётом 0:3. Нужно соответствовать их темпу и проявить свои лучшие качества», - сказал Аллегри на пресс-конференции.

На текущий момент «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице Серии А. От лидирующего «Интера» команда Аллегри отстаёт на два зачётных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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