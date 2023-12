​Назван лучший футболист из Италии в истории

Журнал Four Four Two продолжает публиковать интересные рейтинги. На этот раз речь пошла о лучших итальянских футболистах в истории.

Первое место в рейтинге занял Роберто Баджо, второе – Паоло Мальдини, а тройку замыкает Джанлуиджи Буффон.

Дальше идут Джузеппе Меацца, Джанни Ривера, Франко Барези, Андреа Пирло, Дино Дзофф и Алессандро дель Пьеро... Именно так выглядит топ-10.

Отметим, что сборная Италии является действующим чемпионом Европы. В финале континентального футбольного форума летом 2021 года итальянцы обыграли Англию по пенальти после ничьей со счётом 1:1.