Аллегри: «Кьеллини – умный человек, он начнёт новую жизнь и решит, чем будет заниматься»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал новость о том, что бывший капитан команды Джорджо Кьеллини объявил о завершении профессиональной карьеры. Напомним, последним клубом итальянца был «Лос-Анджелес».

«Кьеллини – умный человек, он начнёт новую жизнь и решит, чем будет заниматься. Думаю, у него есть задатки для нескольких профессий. Ему самому нужно решить», – сказал Аллегри на пресс-конференции.

Кьеллини ранее выступал под руководством Аллегри 6 сезонов. В составе «Ювентуса» Джорджо 9 раз подряд становился чемпионом Италии. Также защитник выиграл Евро-2020 в составе своей сборной.