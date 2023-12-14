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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Кин пропустит три-четыре недели из-за травмы»

14 Декабря 2023 • 14:15 Комментировать
Дженоа
...
Ювентус
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15.12 22:45

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о новой кадровой проблеме в своей команде. Нападающий Мойзе Кин получил травму голени, из-за которой рискует пропустить почти месяц.

«Рабио? С ним всё в порядке. Кин будет недоступен из-за проблемы с голенью. Думаю, он вернётся в строй примерно через три-четыре недели. Все остальные смогут сыграть, кроме Де Шильо и Веа», – сказал Аллегри на пресс-конференции.

Завтра «Ювентус» сыграет на выезде с «Дженоа» в рамках очередного тура итальянской Серии А. Кин в этом розыгрыше чемпионата не отметился ни одним результативным действием в 12 матчах.

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Ювентус Массимилиано Аллегри Мойзе Кин ещё теги
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