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Чемпионат Италии. Серия А

Бремер близок к новому контракту с «Ювентусом»

14 Декабря 2023 • 12:35 Комментировать
Дженоа
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Ювентус
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15.12 22:45

Центральный защитник туринского «Ювентуса» Глейсон Бремер близок к тому, чтобы продлить контракт с командой Массимилиано Аллегри. По информации от Sky Sport Italia, новое соглашение должно быть рассчитано до лета 2028 года.

Напомним, ещё перед стартом этого сезона в прессе ходили слухи о возможном уходе Бремера из «Ювентуса». Впрочем, руководство в конечном итоге сохранило бразильца, а затем решило продлить с ним соглашение.

Бремер присоединился к «Ювентусу» летом 2022 года из «Торино». Игрока долго пытался приобрести миланский «Интер», но «старая синьора» в итоге увела бразильца из-под носа у «нерадзурри».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Глейсон Бремер
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