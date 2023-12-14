Бремер близок к новому контракту с «Ювентусом»

Центральный защитник туринского «Ювентуса» Глейсон Бремер близок к тому, чтобы продлить контракт с командой Массимилиано Аллегри. По информации от Sky Sport Italia, новое соглашение должно быть рассчитано до лета 2028 года.

Напомним, ещё перед стартом этого сезона в прессе ходили слухи о возможном уходе Бремера из «Ювентуса». Впрочем, руководство в конечном итоге сохранило бразильца, а затем решило продлить с ним соглашение.

Бремер присоединился к «Ювентусу» летом 2022 года из «Торино». Игрока долго пытался приобрести миланский «Интер», но «старая синьора» в итоге увела бразильца из-под носа у «нерадзурри».