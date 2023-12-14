Осимхен станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории «Наполи»

Нигерийский центрфорвард «Наполи» Виктор Осимхен станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба после подписания нового контракта. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Новое трудовое соглашение африканского голеадора с неаполитанцами будет рассчитано до середины 2026 года. Точный размер оклада пока не разглашается.

В прошлом сезоне Осимхен стал лучшим бомбардиром итальянского чемпионата. В нынешнем розыгрыше Серии А нападающий принял участие в 15 поединках во всех турнирах, записав на свой счет семь забитых мячей и две голевые передачи.