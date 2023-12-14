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Чемпионат Италии. Серия А

Булыкин: «Миранчуку нужно играть»

14 Декабря 2023 • 11:30 Комментировать
Болонья
...
Аталанта
23.12 17:00

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о ситуации, которая сложилась вокруг российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

Отметим, что 28-летний футболист получает мало игрового времени в итальянском клубе и может покинуть команду уже в зимнее трансферное окно.

«Миранчуку нужно играть. Если нет вариантов регулярно играть в «Аталанте», то нужно искать себе клуб, где он будет играть. Иногда нужен небольшой шаг назад, чтобы потом сделать два вперёд», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Аталанту» девять матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.

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