Булыкин: «Миранчуку нужно играть»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о ситуации, которая сложилась вокруг российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

Отметим, что 28-летний футболист получает мало игрового времени в итальянском клубе и может покинуть команду уже в зимнее трансферное окно.

«Миранчуку нужно играть. Если нет вариантов регулярно играть в «Аталанте», то нужно искать себе клуб, где он будет играть. Иногда нужен небольшой шаг назад, чтобы потом сделать два вперёд», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Аталанту» девять матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.