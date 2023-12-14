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Чемпионат Италии. Серия А

​В Италии всё чаще обсуждают возможное приглашение Конте к рулю «Милана»

14 Декабря 2023 • 11:19 Комментировать

Имя Антонио Коне вновь на слуху в Италии - его обсуждают в связи с возможным назначением в «Милан», однако вчера стало известно, что итальянский клуб вылетает из Лиги чемпионов, а это означает и финансовый удар по перспективам приглашения Антонио Конте. Тем не менее, главный редактор портала Sportitalia, Микеле Кришителло, считает эту перспективу вполне вероятной:

- Стефано Пиоли отлично поработал с «Миланом», его оставят до июня, а потом надо открывать новую эру с Антонио Конте. Он должен стать будущим «Милана». Для этого нужны деньги, если они будут, Конте придет 100 процентов. Также ему нужен убедительный проект, - цитирует слова Кришителло Sportitalia.

Последним клубом Конте был лондонский «Тоттенхэм».


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Антонио Конте
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