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Чемпионат Италии. Серия А

​Балотелли считает, что Лаутаро Мартинес сильнее Левандовски

14 Декабря 2023 • 09:56 Комментировать

Итальянский нападающий Марио Балотелли внимательно следит за успехами миланского «Интера», особо в составе команды он выделяет аргентинца Лаутаро Мартинеса. Балотелли заявил, что ставит Мартинеса даже выше польской суперзвезды «Барселоны» Роберта Левандовски.

- Он очень силен, я бы поставил его выше Левандовски. Я хотел бы увидеть Лаутаро Мартинеса в паре с Осимхеном. Они оба великолепны, - цитирует слова Балотелли pianetamilan.it.

Левандовски перебрался в «Барселону» из мюнхенской «Баварии» в 2022 году. Лаутаро Мартинес выступает за миланский «Интер» с 2018 года.


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Интер Милан Марио Балотелли Лаутаро Мартинес ещё теги
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