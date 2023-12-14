​Балотелли считает, что Лаутаро Мартинес сильнее Левандовски

Итальянский нападающий Марио Балотелли внимательно следит за успехами миланского «Интера», особо в составе команды он выделяет аргентинца Лаутаро Мартинеса. Балотелли заявил, что ставит Мартинеса даже выше польской суперзвезды «Барселоны» Роберта Левандовски.

- Он очень силен, я бы поставил его выше Левандовски. Я хотел бы увидеть Лаутаро Мартинеса в паре с Осимхеном. Они оба великолепны, - цитирует слова Балотелли pianetamilan.it.

Левандовски перебрался в «Барселону» из мюнхенской «Баварии» в 2022 году. Лаутаро Мартинес выступает за миланский «Интер» с 2018 года.