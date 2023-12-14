​Буффон обратился к завершившему карьеру Кьеллини

Знаменитый итальянский защитник Джорджо Кьеллини принял решение завершить карьеру, и это прокомментировал его бывший коллега по сборной Италии и туринскому «Ювентусу» Джанлуиджи Буффон.

- Джорджоне, мой соратник, мой верный боевой товарищ. Мы боролись вместе, большая часть нашей карьеры прошла вместе. Вместе падали, вместе поднимались. Ты товарищ, которого все бы хотели иметь в качестве товарища по команде, ты лидер, на поле и вне поля. Уже много раз говорил - ты уникален. Хочу поблагодарить тебя за все время, за все моменты, проведенные вместе, - цитирует слова Буффона итальянское новостное агентство ITASportPress.