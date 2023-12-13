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Чемпионат Италии. Серия А

​Раскрыта важная деталь из контракта, который должен подписать Осимхен

13 Декабря 2023 • 22:27 Комментировать
Наполи
...
Кальяри
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16.12 20:00

Нападающий Виктор Осимхен близок к подписанию нового контракта с «Наполи» - до середины 2026 года. Как стало известно журналисту Джанлуке ди Марцио, в новом трудовом соглашении нигерийца будет прописана опция выкупа в 130-140 миллионов евро. При этом заработная плата Осимхена существенно вырастет.

Всего за «Наполи» 24-летний Осимхен провёл 116 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 66 голов и 16 результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Наполи» располагается на шестой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А. Ближайший матч команда Вальтера Маццарри проведёт 16 декабря – против «Кальяри».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен

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