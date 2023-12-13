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Чемпионат Италии. Серия А

​Осимхен приблизился к продлению контракта с «Наполи»

13 Декабря 2023 • 21:38 Комментировать

Нападающий Виктор Осимхен стал ближе к продлению контракта с «Наполи» до середины 2026 года. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Матео Моретто.

Действующее трудовое соглашение Осимхена рассчитано до конца сезона 2024/2025. В нынешнем же сезоне нигериец провёл 15 матчей, в которых забил семь голов и отдал два результативных паса на партнёров.

Ранее слухи весьма активно связывали 24-летнего Виктора Осимхена с «Челси».

Ближайший матч чемпионата Италии «Наполи» проведёт в субботу, 16 декабря, - против «Кальяри» на своём поле. Прямо сейчас неаполитанцы занимают шестое место в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен
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