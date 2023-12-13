​Матерацци: «Мотта заслуживает шанс в большом клубе»

Бывший игрок миланского «Интера» и итальянской сборной, одиозный Марко Матерацци, считает, что Тьяго Мотта уже созрел для работы в большом клубе. Сейчас бывший футболист «Интера» и «Барселоны» тренирует «Болонью».

- «Кучу» (прозвище Мотты - прим.ред.) еще не получал должного шанса, который на 100 процентов подойдет ему. Но он готов, я уверен, как были готовы в свое время Кристиан Киву и Деян Станкович, которые, где бы ни работали, оставляли там свой след, - цитирует слова Матерацци pianetamilan.it.

Мотта выступал в составе миланского «Интера» с 2009 по 2012 год. С «Болоньей» он работает с 2012 года.