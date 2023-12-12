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Чемпионат Италии. Серия А

Тетрадзе: «Хвича завысил собственную планку и пока ей не соответствует»

12 Декабря 2023 • 20:27 Комментировать

Футбольный тренер Омари Тетрадзе прокомментировал текущий этап карьеры молодого грузинского вингера Хвичи Кварацхелии. Второй сезон в «Наполи» грузин проводит менее результативно, нежели первый, в котором «адзурри» стали чемпионами Италии.

«Сейчас от него ждут намного больше, чем он показывает. Он сильно завысил планку к себе, а соответствовать ей пока не может», - говорит Тетрадзе Sport24.

Тренер добавил, что взлётам и падениям подвержен каждый футболист. Но главное – уметь выбираться после падений на прежний уровень.

«Великие футболисты этим и отличаются», - добавляет Омари.

В текущем сезоне на счету Кварацхелии четыре гола и пять ассистов в 19 официальных матчах.

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