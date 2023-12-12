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Чемпионат Италии. Серия А

Бонуччи: «Я хотел завершить свою карьеру в «Ювентусе»

12 Декабря 2023 • 15:53 Комментировать
Дженоа
...
Ювентус
15.12 22:45

Центральный защитник берлинского «Униона» Леонардо Бонуччи разочарован тем, что не смог завершить карьеру в туринском «Ювентусе». Напомним, за год до окончания срока контракта «старая синьора» решила избавиться от защитника.

«Я хотел завершить свою профессиональную карьеру в «Ювентусе». Если я стану хорошим тренером, надеюсь, что однажды возглавлю «Ювентус». Хотел бы вернуться в клуб в этой роли», – сказал Бонуччи в интервью изданию Marca.

Напомним, Бонуччи за свою карьеру 9 раз становился чемпионом Италии. 8 из своих титулов Леонардо завоевал в составе «Ювентуса». Ещё один раз итальянец выигрывал этот трофей в стане миланского «Интера».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леонардо Бонуччи

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