Бонуччи: «Я хотел завершить свою карьеру в «Ювентусе»

Центральный защитник берлинского «Униона» Леонардо Бонуччи разочарован тем, что не смог завершить карьеру в туринском «Ювентусе». Напомним, за год до окончания срока контракта «старая синьора» решила избавиться от защитника.

«Я хотел завершить свою профессиональную карьеру в «Ювентусе». Если я стану хорошим тренером, надеюсь, что однажды возглавлю «Ювентус». Хотел бы вернуться в клуб в этой роли», – сказал Бонуччи в интервью изданию Marca.

Напомним, Бонуччи за свою карьеру 9 раз становился чемпионом Италии. 8 из своих титулов Леонардо завоевал в составе «Ювентуса». Ещё один раз итальянец выигрывал этот трофей в стане миланского «Интера».