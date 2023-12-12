Кьеллини решил завершить карьеру

Бывший центральный защитник и капитан туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини принял решение завершить профессиональную карьеру. По информации от Football Italia, 39-летний футболист уходит на пенсию.

С 2022 года Кьеллини выступал в США за «Лос-Анджелес», с которым напоследок проиграл в финале Кубка МЛС «Коламбусу Крю». Зато в первый сезон итальянец успел выиграть данный трофей.

Лучшие годы Кьеллини прошли в составе туринского «Ювентуса», где футболист провёл целых 17 лет и выиграл 9 чемпионских титулов Серии А. Также центральный защитник в 2021 году выиграл чемпионат Европы в составе сборной Италии.