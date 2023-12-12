Баджо: «Мне неприятно судить игроков, поэтому не работаю экспертом»

Бывший нападающий сборной Италии Роберто Баджо объяснил, почему не хочет работать футбольным экспертом.

«Не хочу судить футболистов за их действия, поэтому мне не нравиться эта работа. Я наблюдаю за коллегами, которые не могли сделать три обводки на поле, но сейчас критикуют игроков в прямом эфире на телевидении», - передает слова Роберто Football Talk.

Баджо известен по выступлениям за «Фиорентину», туринский «Ювентус», «Милан» и другие итальянские команды. В составе «скуадры адзурры» Роберто провел 56 поединков, записав на свой счет 27 забитых мячей.