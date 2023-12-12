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Чемпионат Италии. Серия А

Баджо: «Мне неприятно судить игроков, поэтому не работаю экспертом»

12 Декабря 2023 • 12:43 Комментировать

Бывший нападающий сборной Италии Роберто Баджо объяснил, почему не хочет работать футбольным экспертом.

«Не хочу судить футболистов за их действия, поэтому мне не нравиться эта работа. Я наблюдаю за коллегами, которые не могли сделать три обводки на поле, но сейчас критикуют игроков в прямом эфире на телевидении», - передает слова Роберто Football Talk.

Баджо известен по выступлениям за «Фиорентину», туринский «Ювентус», «Милан» и другие итальянские команды. В составе «скуадры адзурры» Роберто провел 56 поединков, записав на свой счет 27 забитых мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Роберто Баджо
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