Ибрагимович прокомментировал возвращение в «Милан»

Экс-форвард «Милана» Златан Ибрагимович высказался о возвращении в итальянский клуб. Швед будет работать в структуре «россонери».

«Хочу внести свой вклад в развитие клуба. Моя любовь к «Милану» никогда не угаснет, хочу быть частью клуба в будущем. Я долго думал о первых шагах после окончания игровой карьеры и рад, что начну новую главу в «Милане», - передает слова Ибрагимовича Tuttomercatoweb.

42-летний Златан объявил о завершении карьеры минувшим летом.

В текущем сезоне чемпионата Италии «Милан» набрал 29 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. В следующем матче «россонери» встретятся с «Монцей».