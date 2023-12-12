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Чемпионат Италии. Серия А

«Кальяри» в компенсированное время полностью перевернул игру с «Сассуоло»

12 Декабря 2023 • 00:46 Комментировать (1)
Кальяри
2:1
Сассуоло
окончен

В заключительном матче 15-го тура чемпионата Италии «Кальяри» принимал «Сассуоло» и вынужден был постоянно искать свои моменты впереди, так как гости повели уже на седьмой минуте. После подачи углового Мартин Эрлич здорово сыграл в воздухе и точно пробил. Тут же Арман Льоренте упал в штрафной, арбитр посчитал, что это симуляция. Еще один опасный удар головой, Альберто Доссена попал в штангу. Руан Нето подвел гостей на 63-й минуте - вторая желтая карточка. Во втором тайме  в целом было очень много борьбы, и счет не изменился до компенсированных минут, когда Джанлука Лападула отправил мяч в сетку. На девятой добавленной минуте Леонардо Паволетти ножницами вовсе вырвал победу для хозяев. - 2:1. «Кальяри» покинул зону вылета, а у соперника только на два очка больше.

Протокол игры  
Кальяри2:1Сассуоло
  7'Эрлич Мартин (0:1)
(1:1) Лападула Джанлука 90'  
(2:1) Паволетти Леонардо 90'  
Скуффет СимонеДзаппа ГабриэлеГольданига Эдоардо  55'Доссена АльбертоАуджелло Томмазо 90' (Манкозу Марко ( 90') Нандес Найтан 59' (Лувумбо Зито ( 59') Прати Маттео 90' (Петанья Андреа ( 90') Сулемана Ибрахим 59' (Паволетти Леонардо ( 59') Виола НиколасЛападула ДжанлукаОристанио Гаэтано 75' (Шомуродов Элдор ( 75')
Запасные: Оберт АдамРадунович БорисДи Пардо АлессандроЯнкто ЯкубДейола АлессандроХацидиакос ПантелисПерейро ГастонАрести СимонеВетеска МатеушДентелло Пауло
Консильи Андреа  69'Тольян ЙеремиНето Руан  35'  63'Эрлич Мартин  42'Винья Матиас 74' (Байрами Недим ( 74') Рачич Урош 82' (Вольпато Кристиан ( 82') Энрике МатеусКастильехо Самуэль 65' (Феррари Джанмарко ( 65') Торстведт Кристиан  90'Лорьенте Арман  9' 65' (Педерсен Маркус II ( 65') Пинамонти Андреа 82' (Мулаттьери Самуэле ( 82'  90')
Запасные: Пеголо ДжанлукаСейде Эмиль КонрадсенЛипани ЛукаКраньо АлессиоДефрель Грегоре
11 декабря. Стадион "Сардиния Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Кальяри Сассуоло

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Интересный прогноз и ставка на матч Кальяри – Сассуоло чемпионата Италии – 11 декабря 2023
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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
12 Декабря 2023 в 01:13
Скукота... скукота... скукота... и - какая великолепная концовка! Браво, питомцы Раньери!)
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