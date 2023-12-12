«Кальяри» в компенсированное время полностью перевернул игру с «Сассуоло»

В заключительном матче 15-го тура чемпионата Италии «Кальяри» принимал «Сассуоло» и вынужден был постоянно искать свои моменты впереди, так как гости повели уже на седьмой минуте. После подачи углового Мартин Эрлич здорово сыграл в воздухе и точно пробил. Тут же Арман Льоренте упал в штрафной, арбитр посчитал, что это симуляция. Еще один опасный удар головой, Альберто Доссена попал в штангу. Руан Нето подвел гостей на 63-й минуте - вторая желтая карточка. Во втором тайме в целом было очень много борьбы, и счет не изменился до компенсированных минут, когда Джанлука Лападула отправил мяч в сетку. На девятой добавленной минуте Леонардо Паволетти ножницами вовсе вырвал победу для хозяев. - 2:1. «Кальяри» покинул зону вылета, а у соперника только на два очка больше.