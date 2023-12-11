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Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен – лучший футболист Африки в 2023 году официально

11 Декабря 2023 • 23:42 Комментировать

Форвард «Наполи» и сборной Нигерии Виктор Осимхен признан лучшим футболистом Африки в 2023 году. Новостью делится Африканская конфедерация футбола в своих соцсетях.

Напомним, что Осимхен стал одним из творцов успеха «Наполи» в 2023 году. Вместе с ним «адзурри» стали чемпионами Италии, а сам форвард отметился 26 забитыми голами и стал лучшим бомбардиром первенства. Осимхену 24 года, он является игроком «Наполи» с 2020 года. Контракт Виктора с командой действует до середины лета 2025 года. В текущем сезоне в активе Виктора шесть забитых голов в рамках Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен
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