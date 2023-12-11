«Эмполи» с «Лечче» забили по голу

В предпоследнем матче 15-го тура Серии А встречались представители нижней части таблицы, «Эмполи» и «Лечче». Команды создали достаточно много моментов, но забивали только гости, правда, с нюансами. Роберто Пикколи на 19-й минуте запорол момент, пробив мимо. Ламек Банда дальним ударом размочил счет на табло в середине второго тайма. Вскоре Хамза Рафья играл на перехвате, и от него мяча отскочил в свои ворота - 1:1. Тут же Маттео Канчельери зарядил рядом с каркасом.
И все же в концовке счет не изменился, «Лечче» идет на 13-м месте, соперник - делит 16-е.
Протокол игры
|64'Банда Ламек (0:1)
|(1:1) Рафья Хамза71'
Бериша Этрит•Берешиньски Бартош46' (Эбюэхи Тайронн (46') •Исмайли Ардиан•Луперто Себастьяно•Бастони Симоне•Коваленко Виктор80' (Фаццини Якопо (80') •Грасси Альберто• 51'Мале Юссеф 37'63' (Марин Рэзван (63') •Камбьяги Николо•Капуто Франческо41' (Шпенди Стивен (41') •Канчельери Маттео80' (Гьяси Эммануэль (80')
Фальконе Владимиро•Жендрей Валентен•Понграчич Марин•Баскиротто Федерико•Доргу Патрик46' (Галло Антонино (46') •Гонсалес Хоан 4'70' (Блен Алексис (70') •Рамадани Юльбер 75'86' (Каба Мохамед (86') •Сансоне Никола•Уден Реми60' (Рафья Хамза (60') •Банда Ламек•Пикколи Роберто60' (Крстович Никола (60')
11 декабря. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
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