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Чемпионат Италии. Серия А

«Эмполи» с «Лечче» забили по голу

11 Декабря 2023 • 22:24 Комментировать
Эмполи
1:1
Лечче

В предпоследнем матче 15-го тура Серии А встречались представители нижней части таблицы, «Эмполи» и «Лечче». Команды создали достаточно много моментов, но забивали только гости, правда, с нюансами. Роберто Пикколи на 19-й минуте запорол момент, пробив мимо. Ламек Банда дальним ударом размочил счет на табло в середине второго тайма. Вскоре Хамза Рафья играл на перехвате, и от него мяча отскочил в свои ворота - 1:1. Тут же Маттео Канчельери зарядил рядом с каркасом.

И все же в концовке счет не изменился, «Лечче» идет на 13-м месте, соперник - делит 16-е.

Протокол игры  
Эмполи1:1Лечче
  64'Банда Ламек (0:1)
(1:1) Рафья Хамза71'  
Бериша ЭтритБерешиньски Бартош 46' (Эбюэхи Тайронн ( 46') Исмайли АрдианЛуперто СебастьяноБастони СимонеКоваленко Виктор 80' (Фаццини Якопо ( 80') Грасси Альберто  51'Мале Юссеф  37' 63' (Марин Рэзван ( 63') Камбьяги НиколоКапуто Франческо 41' (Шпенди Стивен ( 41') Канчельери Маттео 80' (Гьяси Эммануэль ( 80')
Запасные: Валюкевич СебастьянРаноккья ФилиппоМальдини ДаниэльКаприле ЭлияДестро МаттиаКакаче ЛибератоПеризан Самуэле
Фальконе ВладимироЖендрей ВалентенПонграчич МаринБаскиротто ФедерикоДоргу Патрик 46' (Галло Антонино ( 46') Гонсалес Хоан  4' 70' (Блен Алексис ( 70') Рамадани Юльбер  75' 86' (Каба Мохамед ( 86') Сансоне НиколаУден Реми 60' (Рафья Хамза ( 60') Банда ЛамекПикколи Роберто 60' (Крстович Никола ( 60')
Запасные: Самоя ЯсперБериша МедоньСмаилович ЗинединТуба АхмедФатиканти ДжакомоДермаку КастриотБранколлини ФедерикоЛистковски МарчинСтрефецца ГабриэльВенути Лоренцо
11 декабря. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Эмполи Лечче

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