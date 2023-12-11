«Эмполи» с «Лечче» забили по голу

В предпоследнем матче 15-го тура Серии А встречались представители нижней части таблицы, «Эмполи» и «Лечче». Команды создали достаточно много моментов, но забивали только гости, правда, с нюансами. Роберто Пикколи на 19-й минуте запорол момент, пробив мимо. Ламек Банда дальним ударом размочил счет на табло в середине второго тайма. Вскоре Хамза Рафья играл на перехвате, и от него мяча отскочил в свои ворота - 1:1. Тут же Маттео Канчельери зарядил рядом с каркасом.

И все же в концовке счет не изменился, «Лечче» идет на 13-м месте, соперник - делит 16-е.