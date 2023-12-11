Голкипер Алекс Мерет может сменить «Наполи» на другой топовый клуб Серии А. Как сообщает TodoFichajes, интерес к 26-летнему футболисту проявляет «Интер». При этом отмечается, что «нерадзурри» не планируют делать предложение зимой – они хотят подождать до лета и посмотреть, продлит ли Мерет контракт в Неаполе или нет.

Действующее трудовое соглашение связывает Мерета с «Наполи» до конца сезона 2023/2024. Футболист ещё не решил, стоит ли оставаться в команде.

В сезоне 2023/2024 Алекс Мерет провёл за «Наполи» 18 матчей. В них голкипер пропустил 25 голов.