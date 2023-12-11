​Мама Рабио отреагировала на слухи о будущем игрока

Вероника Рабио, мама и агент полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабио, отреагировала на информацию о том, что сторона футболиста согласовала новый краткосрочный договор с туринским клубом.

«Это неправда. Адриен ещё ничего не решил. Нам не нравятся фейковые сообщения», - сказала Вероника в комментарии для ANSA.

В сезоне 2023/2024 Рабио провёл 14 официальных матчей, в которых забил два гола и отдал три результативных паса на партнёров.

Ранее сообщалось, что 28-летний Адриен Рабио настроен подписать именно краткосрочный контракт, чтобы сохранять своё будущее под контролем.